Molestie sul lavoro: come difendersi

La Commissione Pari Opportunità raccomanda alle donne di non minimizzare i fatti e di farsi aiutare

Dalla Commissione per le Pari Opportunità alcune raccomandazioni per difendersi dalle molestie sul posto di lavoro: violenze troppo spesso taciute e accompagnate da mobbing, ricatti e vendette. Anche se San Marino dati precisi sul fenomeno non sono disponibili e le denunce risultano pochissime, gli strumenti di difesa e tutela – ricorda la Commissione - ci sono, a partire dalle leggi del 2008 e 2016 che si propongono di prevenire e contrastare ogni atto di violenza di genere e garantiscono assistenza, non solo legale, alle vittime. Innanzitutto occorre non minimizzare il problema e manifestare di non gradire l'attenzione del molestatore; nel caso perseveri, chiedere aiuto; raccogliere le prove; rivolgersi al Centro Ascolto Donne Vittime di Violenza.