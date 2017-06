Rai, Orfeo nuovo Dg: gli auguri della San Marino Rtv

Il Dg di RTV, Carlo Romeo, invia i migliori auguri al nuovo Direttore Generale RAI, Mario Orfeo.



"Auguri dunque al nuovo Direttore Generale della RAI, Mario Orfeo, da parte di tutti noi di RTV, e mio personale, un collega e un amico che affronta un impegno molto, molto complesso in un momento difficile.

Allora un grande abbraccio di buon lavoro e un in bocca al lupo da tutti noi della Radio Televisione di San Marino, consociata RAI".







Mario Orfeo è il nuovo direttore generale della Rai. E’ stato votato questa mattina dal Consiglio di amministrazione: sette i voti favorevoli, compreso quello della

presidente Monica Maggioni, contrario solo Carlo Freccero. Orfeo ha subito partecipato al Cda per i primi adempimenti e l'assegnazione delle deleghe. Secondo altre indiscrezioni, da direzione del Tg1 potrebbe essere affidata a un altro nome storico della Rai, Antonio Dio Bella, oggi alla guida di Rainews 24. Orfeo resterà in carica un anno, fino all’agosto 2018, quando scadrà l’attuale consiglio di amministrazione.