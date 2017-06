San Marino Rtv festeggia il 2° "Bimbo Day"

Lo studio grande si svuota dalle scenografie tipiche dei programmi tv

e diventa discoteca per un giorno. Protagonisti i figli e i nipoti dei dipendenti dell'emittente radiotelevisiva di Stato: prima la fase ludica, giusto per rompere il ghiaccio, poi la visita agli spazi che quotidianamente frequentano per lavoro genitori, nonni e zii. E chissà che un domani qualcuno di loro decida proprio di seguirne le orme?

Alla fine, come ogni festa che si rispetti, panini e gelato per tutti. E un piccolo dono in ricordo dell'esperienza.



sp