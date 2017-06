Visita del Segretario Zafferani al Cfp: migliorare formazione e orientamento

Il Segretario di Stato al lavoro Andrea Zafferani in visita al Centro di Formazione professionale. Un appuntamento dedicato soprattutto alle attività didattiche realizzate in collaborazione con la sua Segreteria. Proprio ieri la presentazione del primo questionario telematico sul fabbisogno formativo e occupazionale, da cui è emersa la difficoltà per il 47% delle imprese a reperire personale tra sammarinesi. La motivazione prevalente- spiega Milena Gasperoni, direttrice del Cfp- è che non è disponibile la figura richiesta in territorio. Il dato conferma dunque la necessità di una formazione mirata. Il questionario, ha chiarito Zafferani, ci offre due possibilità: migliorare l'efficacia dei corsi di formazione del Cfp, più tarata sulle esigenze manifestate dalle imprese. Il secondo obiettivo sarà quello di offrire anche una strada migliore di orientamento per gli studenti, sapendo già cosa chiedono le imprese. Dalle risposte delle imprese emerge inoltre che al loro interno fanno poca formazione: in 68 su 100 i dipendenti non hanno partecipato a corsi e, nelle restanti, "la maggioranza dei corsi cui hanno aderito, spiega Milena Gasperoni, sono quelli obbligatori per legge".