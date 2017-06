L'attesa è finita, questa sera unica data italiana per i Guns n' Roses

All'Autodromo di Imola.

Oggi è il grande giorno, i Guns n' Roses saranno questa sera in concerto all'Autodromo di Imola. Migliaia i fan che attendono da anni la band statunitense in Italia, si stima che ci saranno infatti circa 85mila persone.

I controlli si preannunciano serrati, con doppio filtraggio e passaggio al metal detector. Non sarà possibile acquistare superalcolici nell’area del concerto, nel raggio di 500 metri dal luogo dell’evento si potrà acquistare solo birra, ma in contenitori di plastica.

Per i possessori dei biglietti ‘Early entry’ i cancelli dell'Autodromo si sono aperti alle 9:30, per tutti gli altri alle 10.

Una giornata di attesa che vedrà l'inizio della musica alle 18.45, quando sul palco saliranno ‘The Darkness’ e ‘Phil Campbell and the Bastard Sons’, e poi finalmente alle 20.45 saliranno sul palco Axl Rose, Slash e Duff McKagan.

La scaletta, nel corso delle prime tappe del tour europeo ha visto in apertura It’s So Easy, dopodiché la rock band californiana ha eseguito tutti i suoi cavalli di battaglia: Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine e November Rain. Confermate anche le tante cover: Black Hole Sun dei Soundgarden (omaggio al cantante Chris Cornell, scomparso di recente), Wish You Were Here dei Pink Floyd e Knockin’ on Heaven’s Door di Bob Dylan.