Elezioni amministrative: giornata di silenzio elettorale

Giornata di silenzio elettorale oggi in Italia per le elezioni amministrative. In Emilia Romagna si vota per eleggere 20 sindaci e 314 consiglieri comunali. La consultazione interesserà 380.264 elettori emiliano-romagnoli . Le 497 sezioni resteranno aperte dalle 7 alle 23. Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. L'eventuale turno di ballottaggio per i centri oltre i 15 mila abitanti si svolgerà domenica 25 giugno. In totale sono 83 i candidati per le venti poltrone di primo cittadino. Si vota in 2 capoluoghi di provincia - Parma e Piacenza – in 4 città con oltre 15 mila abitanti, tra cui Riccione, ed anche in 14 comuni sotto i 15 mila abitanti, compresi Coriano e Morciano di Romagna.