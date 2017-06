La paura si veste di nero ad Aquafan, inaugurato Black Hole

La prima attrazione da quando è entrata nel gruppo Costa



Sballo sia, ma positivo. L'adrenalina della nuova attrazione di Aquafan, the Black Hole, è stata inaugurata questa mattina: si tratta di un investimento da 1 milione di euro, il primo da quando nel 2013 il parco è entrato nel Gruppo Costa, che si piazza nella top ten degli svicoli al buio più lunghi e alti del mondo. A tenere a battesimo il nuovo scivolo ed i suoi 208 metri di oscurità Linus ed un sorprendente Antonio Casanova. Il fatto che si tratti di un investimento così importante nel settore del turismo, sempre più legato ai parchi della Riviera, dimostrato dalla presenza di Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini e neo-Presidente di Destinazione Romagna ed Emanuele Burioni, Direttore di APT Emilia Romagna. “In questi tempi bui, le intuizioni romagnole sono un raggio illuminante- ha detto Gnassi. C’è chi vorrebbe chiuderci in casa, noi invece vogliamo spalancare porte e finestre. I parchi sono fondamentali per la nostra riviera, che ha alle spalle il Montefeltro con le sue ricchezze rinascimentali. Non dobbiamo avere paura del buio.”

Nel video l'intervista a Beppe Costa, Presidente Esecutivo Costa Edutainment