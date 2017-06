Rimini: rimessa in libertà una tartaruga marina curata dalla Fondazione Cetacea

Oggi, 10 giugno, è una giornata importante per gli amanti del mare. Numerosi, a Rimini, gli eventi di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini

E' stato certamente il momento più emozionante della manifestazione: il ritorno in libertà di un magnifico esemplare di tartaruga marina, curata presso il Centro di Cura e Riabilitazione di Riccione. La testuggine ha raggiunto con le proprie forze la battigia, dimostrando così di essere ormai in ottima salute. Poi la nuotata verso il largo, assistita amorevolmente dagli esperti della Fondazione Cetacea. Quello di oggi, a Rimini, è il primo passo di un progetto ambizioso: il Clean Sea Life, di durata qadriennale. Due le linee d'azione: da una parte un'opera capillare di pulizia di coste e fondali d'Italia. Dall'altra si cerca di sensibilizzare la popolazione sul pericolo – per l'ecosistema mediterraneo - rappresentato dai rifiuti marini; prodotti da attività turistiche, ricreative, dalla pesca professionale, e da tutto ciò che i corsi d'acqua riversano in mare. Gli eventi di oggi sono il risultato della cooperazione di più di 20 associazioni, supportate da un gran numero di volontari. Ripulite, allora, la spiaggia libera, le sponde del deviatore del Marecchia, il fondale del portocanale dal Rockisland alla Coop Pescatori. E poi uscite in barca a caccia di rifiuti galleggianti, oltre a mostre e proiezioni video. Tutto ciò in concomitanza con il G7 ambiente a Bologna, per lanciare un segnale forte e chiaro.