11 giugno 1993: Jurassic Park esce nelle sale statunitensi

Jurassic Park, cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben tre premi Oscar (sonoro, montaggio ed effetti speciali), è un film del 1993 basato sull'omonimo romanzo scritto da Michael Crichton.

Il vero grande successo fu al botteghino, dove fece registrare uno dei maggiori incassi della storia del cinema: circa 969 milioni di dollari, secondo incasso di sempre dopo Titanic.



Jurassic Park è incentrato su una suggestiva scoperta: la possibilità di clonare e riportare in vita i dinosauri, grazie alle tracce di DNA conservate in una zanzara fossile. Tutto ciò, nelle mani del miliardario John Hammond, si traduce nel progetto di un parco di divertimenti dimenticando però che la natura non si lascia chiudere in un recinto.



Girata sull'isola hawaiiana di Kauai, la pellicola segnò un punto di svolta nell'utilizzo degli effetti speciali, offrendo un valido saggio delle potenzialità dell'animazione in grafica computerizzata.

Al primo capitolo ne seguirono altri due, Il mondo perduto - Jurassic Park nel 1997 e Jurassic Park III nel 2001. Un terzo sequel, "Jurassic World", è stato presentato a maggio del 2015 e un quarto è previsto per il 2018.

Il film fu mostrato in anteprima nel National Building Museum, a Washington, il 9 giugno 1993. Due giorni dopo fu distribuito nei cinema americani su 3.400 schermi. In quelli italiani è uscito il 17 settembre 1993.