Show Cooking di Cristina Nicolini sul Pianello: due ricette per esaltare il Km0

Questa mattina Piazza della Libertà si è trasformata in una cucina a cielo aperto. Ai fornelli Cristina Nicolini: la finalista di Master Chef è stata protagonista di uno show cooking nel centro storico di San Marino con due ricette, ideate per esaltare le produzioni locali a marchio Terra di San Marino e le erbe spontanee. L’evento, realizzato in collaborazione con il Ristorante Righi e lo Chef Luigi Sartini, condotto da Sonia Grassi, conduttrice della trasmissione 00Verde di San Marino RTV, dedicata alla valorizzazione del territorio. L’appuntamento nell’ambito della strategia promozionale che l’Ufficio del Turismo ha messo in atto per presentare la destinazione San Marino attraverso i prodotti turistici legati all’enogastronomia e alla vacanza attiva.