Il generale Mori a San Marino: "In Italia nessun rischio attentati di tipo strutturato"

Mori è stato ospite dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di San Marino, per presentare il suo libro.

Paure simili, periodi storici diversi. Quello del terrorismo è un pericolo ricorrente, mutato nel corso dei decenni. Oggi l'Occidente è in continuo allarme per il rischio attentati di stampo religioso. Un focus sulla matrice islamista del fenomeno è contenuto nel libro “Oltre il terrorismo”, del generale Mario Mori - fondatore dei Ros (Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri) e già responsabile dei Servizi di Sicurezza italiani – ospite dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di San Marino.



Una storia coloniale 'ridotta' rispetto ad altri Paesi europei e una polizia di prevenzione “particolarmente sperimentata” sono due dei motivi per cui, secondo Mori, nella penisola italiana non sono avvenuti attacchi come quelli al Bataclan. Durante la presentazione del libro si è anche parlato dell'importanza, per San Marino, di avere un sistema di sicurezza integrato con il mondo.



Il libro ripercorre la storia del terrorismo di stampo islamico, dall'inizio del '900 fino all'Isis. In un'epoca di allerta costante, anche i cittadini possono fare la loro parte, in collaborazione con le forze dell'ordine.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al generale Mario Mori