Moda in Giardino: sfilata al tramonto in Campo Bruno Reffi

Tramonto sull'erba ieri in Campo Bruno Reffi a San Marino Città. Una iniziativa promossa dall'Ufficio del Turismo insieme ad un noto punto vendita di abbigliamento e calzature di Murata. Protagonista è stata infatti la sfilata di moda direttamente sul Giardino: in passerella capi di tendenza per uomo, donna e bambino. Oltre alla sfilata, la mostra d'arte negli stand e in serata la musica con il DJ set di Lory G.