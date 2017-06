Salute: le associazioni chiedono meno burocrazia e un rappresentante in Consulta

Le richieste durante l'udienza dalla Reggenza. L'ipotesi di avere un rappresentante nella Consulta ha ottenuto l'apertura del segretario Santi.

Più di 7mila volontari: tante sono le persone che donano tempo e impegno a quanti attraversano momenti difficili. Sono 10 le organizzazioni a scopo benefico ricevute dai Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico. 10 realtà che formano il Polo delle associazioni del volontariato nel settore sanitario e sociosanitario. Una risorsa per i singoli cittadini ma anche per il sistema della Salute.



La Reggenza ha espresso apprezzamento e gratitudine per “l'encomiabile servizio reso con grande generosità e zelo alla nostra collettività”. Queste le parole dei Capi di Stato. Le associazioni, tramite il coordinatore Renzo Ghiotti, hanno anche formulato le loro richieste alle istituzioni: meno burocrazia e avere un rappresentante all'interno della Consulta sanitaria.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Franco Santi, segretario di Stato alla Sanità, e a Renzo Ghiotti, coordinatore del Polo delle associazioni