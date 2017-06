Rimini: protesta Cgil davanti alla prefettura contro nuovi voucher

Il Governo ha cancellato i voucher, rendendo così non necessario il referendum proposto dalla Cgil per la loro abrogazione. Ma "meno di un mese dopo è sempre l'esecutivo a reintrodurli - scrive il sindacato - chiedendo la fiducia alla Camera su un emendamento presentato alla manovra di bilancio. La Camera ha approvato". Un colpo di mano, uno schiaffo alla democrazia, lo definisce la Cgil che questa mattina a Rimini, davanti alla Prefettura, terrà un presidio contro questo 'abuso'. Per questo invita tutti dalle 11 alle 13 a partecipare alla manifestazione.