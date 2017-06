A Roma nuovo record di produzione pizza: c'è anche Marco Casali, Nip Masterchef San Marino

La Nazionale Italiana Pizzaioli al Luneur Park per l'evento #10.000VoltePizza!

Al Luna Park di Roma un evento speciale, la Nazionale Italiana Pizzaioli, che ha sede a Forlì, impegnata a battere il nuovo record di produzione pizza. Tra i pizzaioli, anche Marco Casali, Masterchef di San Marino.



E per portare a termine l'impresa titanica, 1.000 pizze in un'ora e 10.000 in 12 ore, dal monte Titano è arrivato Marco Casali, Nip Masterchef che rappresenta San Marino nella Nazionale Italiana Pizzaioli, per aiutare i suoi compagni a stabilire i nuovi record del mondo di produzione pizza, all'interno del Luneur Park, luogo caro ad ogni romano, da poco tornato a miglior vita per la gioia dei bambini. Bimbi doppiamente felici, non solo giostre ma l'amata pizza, distribuita a piene mani e poi devoluta in beneficenza. Marco si impegna tantissimo, nonostante il caldo notevole.

Lavorando fianco a fianco con Matteo Giannotte, Marco ha affinato sempre più la sua tecnica.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Dovilio Nardi residente Nip (Nazionale Italiana Pizzaioli) e a Marco Casali Nip Masterchef San Marino