Carità senza Confini da Papa Francesco, oltre 80 persone in piazza San Pietro

In occasione dell'anniversario del 20° incontro di solidarietà di "Carità senza confini", l'associazione sammarinese ha chiesto un'udienza al Papa, che ha ricevuto gli oltre 80 sammarinesi in piazza San Pietro. Incontro per rinnovare l'impegno di "Carità senza confini" nel promuovere la solidarietà e l'amore per il prossimo, con particolare attenzione per i bambini e per le persone in difficoltà, nei paesi più poveri del mondo, ma non scordandosi mai della realtà locale.



e.p.