Giornata del donatore di sangue: al centro trasfusionale anche i Capitani Reggenti

Oggi, 14 giugno, si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue. San Marino partecipa all'iniziativa e lo fa in modo speciale. I Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, lunedì scorso hanno infatti visitato il centro trasfusionale dell'ospedale di Stato per effettuare le analisi per preparasi a donare, testimoniando così l'importanza di azioni del genere per la collettività.



Oltre alle strutture sanitarie, un ruolo di primo piano lo ha l'Avsso, Associazione volontari sammarinesi sangue e organi, vicina al 60esimo anno di attività. Nel 2016 sono state 779 le donazioni effettuate; 643 i donatori. Sono stati 268, invece, i pazienti che hanno avuto bisogno di globuli rossi, plasma o piastrine. Numeri che testimoniano l'autosufficienza di San Marino nella disponibilità di sangue.



mt