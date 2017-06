Roma, record mondiale di produzione pizza raggiunto e superato

La Nazionale Italiana Pizzaioli, con Marco Casali di San Marino, ha stabilito il nuovo primato

Obiettivo raggiunto e ampiamente superato. La Nazionale Italiana Pizzaioli, in trasferta a Roma, ha stabilito il nuovo record del mondo: 1.500 pizze in un'ora, quando il primato precedente era di poco superiore a 800, e ben 10.065 in 12 ore. Il tutto nel corso dell'evento #10000VoltePizza, organizzato nel parco Luneur della Capitale.

A prendere parte all'impresa, anche Marco Casali, Masterchef di San Marino, che per tutta la giornata di martedì ha impastato e preparato pizze nonostante le temperature torride. Grande la soddisfazione di tutto il team che, dopo i controlli del giudice, incaricato di verificare che tutti i parametri richiesti fossero stati rispettati, ha decretato la conquista dei due Guinness World Records targati NipFood.



Francesca Biliotti