Si è sposato Sergio Zavoli, primo presidente della San Marino Rtv

Fiori d’arancio a 93 anni per Sergio Zavoli, primo presidente della San Marino Rtv. Ha sposato la giornalista del Mattino Alessandra Chello, di 51 anni. Le nozze sono state celebrate a Monte Porzio Catone in provincia di Roma, avvolte nel massimo riserbo. Il sito di gossip Dagospia ha però diffuso la notizia, subito ripresa dal Corriere della Sera e da altri giornali. Zavoli ha esordito 70 anni fa in Rai. Il suo nome è legato a programmi storici come Processo alla tappa o la Notte della Repubblica. Zavoli spegnerà 94 candeline il prossimo 21 settembre. Alla coppia i nostri migliori auguri.