15 giugno: il Titano in festa per il Corpus Domini

Giornata di festa nazionale oggi in Repubblica in occasione del Corpus Domini. In centro storico la tradizionale cerimonia guidata dai Capitani Reggenti

Come da tradizione si sono aperte con le salve di cannone e l'inno nazionale, le celebrazioni della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, più comunemente nota con le espressioni latine Corpus Domini. Nonostante in Italia, da anni, non faccia più parte delle festività nazionali; in Repubblica la ricorrenza ha conservato la propria importanza. Religione ed istituzioni si integrano secondo un rituale che affonda le radici in tempi molto lontani, così come immutato è il protocollo: i corpi militari schierati in Piazza della Libertà; costumi tradizionali e Collare, per la Reggenza. I Capi di Stato – Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio - hanno guidato la processione alla Basilica del Santo, dove ha celebrato la Messa la più alta carica religiosa della Diocesi: Monsignor Andrea Turazzi. Il Vescovo ha aperto l'Omelia portando la benedizione del Papa. Ad assistere alla funzione, oltre ai fedeli, anche alcuni tra i massimi rappresentanti delle Istituzioni. Poi il ritorno della processione, con tutto il corpo diocesano, in Piazza della Libertà. Sul Pianello l'ostensione del Corpus Domini e la benedizione sulla Repubblica invocata dal Vescovo di fronte ai Capitani Reggenti.