Occupazione e disabilità: una delegazione della Segreteria alla Sanità a Belfast

Una delegazione della Segreteria alla Sanità si trova a Belfast insieme all'Associazione Attivamente per partecipare alla conferenza Internazionale "Employment fot All-a global Persective". Oltre 650 partecipanti delegati da 5 continenti discuteranno fino a domani su come sbloccare l'occupazione per persone con disabilità.

Nel video l'intervista a Maria Chiara Baglioni della Segreteria alla Sanità