Salute: a San Marino in arrivo un nuovo modo di fare pet therapy

Il progetto ha la collaborazione dell'Associazione Cuore Vita e dell'Apas.

Per il paziente cardiopatico, un nuovo amico e un supporto per affrontare la malattia. Per l'animale, una nuova casa. E' un'originale forma di pet therapy quella promossa dagli Istituti di ricovero e cura Gruppo Iseni Sanità, in Lombardia, che in futuro arriverà anche a San Marino.



La struttura sanitaria del varesotto lo scorso febbraio ha iniziato ad affidare gratuitamente cani abbandonati e successivamente addestrati alle persone affette da patologie, con lo scopo di offrire una migliore prospettiva di vita agli umani e, allo stesso tempo, far adottare gli animali.



L'idea è piaciuta alle istituzioni sanitarie sammarinesi che hanno pensato di introdurla sul Titano. Il progetto ha la collaborazione dell'Associazione Cuore Vita, che si occupa di pazienti cardiopatici, e dell'Associazione sammarinese protezione animali.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista ad Andrea Gualtieri, direttore generale ISS