16 giugno 1978: debutto cinematografico per il musical "Grease"

Tratto dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, è considerato uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema. La pellicola è diretta da Randal Kleiser, e interpretato da John Travolta e dalla cantante australiana Olivia Newton-John.

L’ambientazione è anni Cinquanta, in pieno stile Happy Days.

Prodotto con solo 6 milioni di dollari, «Grease» ne guadagnò circa 400 diventando il film di maggiore incasso del 1978. A distanza di quasi 40 anni il film resta uno dei musical più belli di tutti i tempi e le celebri canzoni, come You’re the One That I Want e Summer Night, solo per citarne alcune, sono ormai entrate a far parte dell’immaginario collettivo di intere generazioni e resistono al passare del tempo anche grazie ai continui adattamenti teatrali.

Il film, pur essendo rapidamente diventato un cult in tutto il mondo, si è dovuto ‘accontentare’ solo di nomination agli Oscar e ai Golden Globe, per le musiche, che sono diventate una parte fondante dei balli di gruppo.