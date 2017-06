Roma: infermieri sammarinesi presentano il codice deontologico



Una delegazione del consiglio direttivo dell'Associazione Infermieristica Sammarinese ha partecipato al 40° congresso nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (Aisd), a Roma, per presentare il primo codice deontologico. L'incontro - spiega l'Associazione - "si è rivelato fondamentale su diversi fronti: da un lato è stato possibile far conoscere ai colleghi italiani l'evoluzione infermieristica in atto nel territorio sammarinese, dall'altro sono state poste le basi di un confronto continuo su temi legati alla bioetica e alla condotta professionale".



Il codice deontologico esplicita il ruolo dell'infermiere rispetto al tema del dolore e della sofferenza: sono quattro gli articoli in cui si affronta la percezione soggettiva del dolore e la presa in carico della persona assistita in un contesto multidisciplinare. L'infermiere riconosce il dolore "sia come sintomo da oggettivare nella documentazione clinica sia come quinto parametro vitale e allo stesso tempo si impegna ad adottare un approccio diversificato rispetto all'esperienza singolare e soggettiva della persona".