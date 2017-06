Trasporti: sciopero generale di 24 ore, disagi in tutta Italia

"Venerdì nero" della mobilità in tutta Italia a causa di uno sciopero generale indetto da alcuni sindacati autonomi e di base di tutti i settori dei trasporti. Fermi per l'intera giornata treni, aerei e mezzi urbani. "Abbiamo cercato di far ragionare, ma ci saranno difficoltà", ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. Trenitalia ha annunciato che le 'Frecce' circoleranno regolarmente. Alitalia ha attivato un piano straordinario.