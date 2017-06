Coldiretti: il caldo anticipa le vacanze degli italiani

Sono oltre 8 milioni gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza nel mese di giugno spinti dal caldo, che invoglia ad approfittare di offerte convenienti. È quanto emerge da un' analisi Coldiretti. "Quest'anno la maggiore propensione ad anticipare le partenze è favorita - sottolinea Coldiretti - dal positivo andamento climatico, con una primavera che si classifica al secondo posto tra le più calde da oltre 200 anni. Andare in vacanza prima dell'arrivo dell'alta stagione consente poi risparmi che possono superare il 30 per cento". Un po' il caldo ed un po' la crisi, fatto sta che gli italiani giocano d'anticipo sulla vacanza. Ma le temperature di questi giorno hanno anche altre conseguenze. L'Emilia Romagna per esempio ha dichiarato lo stato di crisi idrica, da Piacenza a Rimini, nell'attesa che il Consiglio dei Ministri riconosca lo stato di emergenza nazionale, come richiesto dalla Regione pochi giorni fa.