Disabilità: "Lo Spirito di Stella" ha compiuto la traversata oceanica

Il viaggio di “Wheels on Waves” catamarano “Lo Spirito di Stella”, il primo al mondo completamente accessibile, ha compiuto la traversata atlantica in nome dei diritti delle persone con disabilità. A bordo la "Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità" che Andrea Stella ha preso in custodia a New York dal Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres per consegnarla a settembre a Papa Francesco. Si tratta della quinta tappa del viaggio, quella più impegnativa, la traversata da New York fino alle isole del Portogallo. Al timone il velista vicentino Andrea presidente dell’associazione “Lo Spirito di Stella” da diciassette anni su una sedia a rotelle. Con l'arrivo nella Riviera romagnola, a fine settembre, sono previsti eventi sul Titano. Si tratta di un'iniziativa fortemente sostenuta da San Marino, un sostegno a cui ha fatto riferimento, all'Onu, lo stesso Stella.