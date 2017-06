Nuovo Prg: le "Passeggiate nei Castelli" con la Boeri Architetti ripartono da Chiesanuova

Proseguono “Le passeggiate nei Castelli”, una iniziativa della Segreteria al Turismo e Territorio in collaborazione con le Giunte di Castello e lo Studio Boeri, legata proprio allo studio del nuovo Prg. Dopo l'avvio di lunedì scorso con Città e Montegiardino, questa mattina è stata la volta di Chiesanuova: prima il punto in Giunta, cartina alla mano, insieme a Corrado Longa della Boeri Architetti, al via poi il giro per mostrare le zone del Castello da valorizzare come ad esempio Gorgascura. Presente Giulia Muratori in rappresentanza della Segreteria di Stato. Oggi pomeriggio, ore 16.30 le passeggiate toccheranno i Castelli di Faetano e Fiorentino. Domani ore 16.30 Serravalle e Domagnano. Si chiude lunedì 19 giugno con Borgo Maggiore (ore 16.30): parteciperà nell'occasione anche l'architetto Stefano Boeri; in concomitanza la passeggiata ad Acquaviva. Le escursioni sono aperte a tutta la cittadinanza, utili ad uno scambio di informazioni su eventuali criticità e problematiche che è dunque la popolazione stessa a segnalare ai tecnici e progettisti presenti.