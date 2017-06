Il sogno di Sabrina diventa un video

Sarà proiettato lunedì sera al Concordia di Borgo

Sabrina Spada è una giovane sammarinese, appassionata di paracadutismo, che nell’aprile del 2011 ha visto la sua vita cambiare dopo un incidente aereo. Ma la disabilità con cui convive da allora non l’ha frenata e lo scorso anno è riuscita a coronare il suo sogno: con l’aiuto dell’amico Daniele Albani e con l’organizzazione del Sahara Experience “Ascolta il silenzio”, Sarah Agnolon e Giuseppe Rutigliano, Sabrina è riuscita a raggiungere la cima della Grande Duna. Una sfida non semplice, resa ancor più difficile da una tempesta di sabbia che avrebbe convinto a desistere persone molte più esperte. Gli amici hanno filmato la sua salita e la tenacia con cui ha raggiunto il suo obiettivo: lunedì al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, alle 20.30, il video sarà presentato per la prima volta.

L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà consegnato alla Fondazione Centro Anch’io per il Progetto Chiavi di Casa, finalizzato alla vita indipendente delle persone con disabilità.