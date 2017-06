19 giugno 1963: rientra sulla Terra la prima donna cosmonauta

Dopo 3 giorni trascorsi nello spazio, rientra sulla Terra la cosmonauta sovietica Valentina Vladimirovna Tereškova, prima donna nello spazio.

A bordo di Vostok 6, Valentina il 16 giugno 1963 venne lanciata dal cosmodromo di Bajkonur per una missione nello spazio durata quasi tre giorni interi. La missione effettuò 49 orbite terrestri. Quale comandante di una navicella spaziale scelse il nomignolo di Чайка (Čajka, "gabbiano") per i collegamenti via radio. Il 19 giugno Tereškova atterrò nelle vicinanze di Novosibirsk, dove venne accolta e calorosamente festeggiata dalla folla. Pochi giorni dopo le venne conferita a Mosca un'alta onorificenza, cioè il titolo di Pilota-cosmonauta dell'Unione Sovietica.