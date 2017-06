20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato: UNHCR impegnata nella campagna #WithRefugees

Tante le iniziative in programma, dallo sport all'arte. Sami (portavoce): "C'è un'Italia dell'accoglienza"

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Rifugiato, appuntamento voluto dall'assemblea generale delle Nazioni Unite: tante le iniziative volute dall'agenzia Onu per i rifugiati, UNHCR, nell'ambito della campagna #WithRefugees.



Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. Anche lo spot dell'Ambasciatore di buona volontà dell'UNHCR Alessandro Gassmann, sottolinea la missione dell'agenzia Onu per i Rifugiati, che prosegue nella sua campagna #WithRefugees

Tante le iniziative presentate al Maxxi, a partire dallo sport, come testimonia anche la presenza di Damiano Tommasi, ex calciatore AS Roma oggi presidente dell'Associazione italiana calciatori, che insieme a Liberi Nantes, la squadra di richiedenti asilo e rifugiati, organizzano una partita amichevole tra stelle del calcio e dello spettacolo. Un'installazione proprio al museo Maxxi e una mostra alla Galleria Alberto Sordi, e ancora il Refugee Food Festival in 4 città italiane.

“La Rai non può che essere al vostro fianco – ha detto Fabrizio Ferragni, direttore delle relazioni istituzionali – in questa battaglia di civiltà”.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Carlotta Sami portavoce UNHCR per il Sud Europa