Fatti di Rovereta: le famiglie dei protagonisti si appellano alla riconciliazione

Nel 60esimo anniversario dei fatti di Rovereta, Gloria Giardi - nipote di Alvaro Casali - e Daniel Giacomini - figlio di Remy e nipote di Gino Giacomini – ricordano i propri congiunti nei “ruoli importanti, su posizioni dolorosamente contrapposte” per testimoniare – scrivono – i sentimenti di ritrovata unità e amicizia che oggi uniscono le nostre famiglie”. Ringraziano tutti i sammarinesi di allora per aver saputo evitare una degenerazione dello scontro e per aver superato odio e divisioni, auspicando – scrivono - “che il nostro desiderio di unità sia patrimonio comune di tutti”.



Il comunicato integrale