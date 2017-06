Paolo Gentiloni a Pesaro: "Questa è una città all'avanguardia"

Sostenibilità energetica e ambientale al centro dell'incontro promosso da amministrazione comunale e Gse. Posata la prima pietra per la nuova scuola

Trasferta a Pesaro per il presidente del Consiglio Gentiloni, che ha definito “all'avanguardia” la città marchigiana.



“Pesaro green, modello di sostenibilità” era il titolo dell'incontro promosso dall'amministrazione comunale e Gse nell'ambito del progetto “Sostenibilità in Comune”, un investimento di circa 20 milioni di euro. E la nuova scuola in via La Marmora, da 1.057 metri quadri, affiancata da una palestra da 1.300 mq, è all'insegna della sostenibilità energetica e ambientale. Per la posa della prima pietra, oltre al sindaco Matteo Ricci, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

“Sull'efficienza energetica – ha continuato il premier – l'Italia è tra i Paesi primatisti al mondo. Educazione scolastica e ambientale devono andare di pari passo. In occasione del prossimo G20 – ha annunciato Gentiloni – rinnoveremo la pressione sul presidente Trump a rivedere le sue posizioni”. Infine un appello al voto, in vista dei ballottaggi: “Scegliere chi ci governa è importante, andate alle urne domenica”. Ultima tappa, in via Togliatti, all'inaugurazione della piscina che aprirà al pubblico a settembre.



Francesca Biliotti