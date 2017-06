App, studenti, novità: al Kursaal l'Innovation Day

Al Kursaal è il giorno dell'innovazione, con un evento dedicato alla tecnologia, ai giovani e al futuro di Internet. All'Innovation Day, organizzato da TIM San Marino, hanno partecipato studenti delle superiori e dell'università che hanno proposto nuove idee.



La collaborazione tra l'azienda e l'Università di San Marino ha reso possibile per 42 ragazzi di Design di progettare nuovi servizi online, soprattutto per il turismo, da implementare in futuro nella app Live In San Marino. Nasce allora il servizio che fa incontrare il turista con il cittadino sammarinese per uno scambio culturale. Oppure un sistema che ci avvisa quando, in un locale, ci sono persone con interessi simili ai nostri.



Primo premio per il miglior lavoro realizzato con una stampante 3D a Lorenzo Tabarrini con l'opera “Corsa verso la libertà”, un plastico che raffigura il trenino biancazzurro.



mt



Nel video, Omar Vulpinari, docente dell'Ateneo sammarinese, parla della partecipazione degli studenti all'iniziativa