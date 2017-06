Campagna addestrativa Nave Vespucci: lasciata Halifax alla volta di Montreal

San Marino RTV media partner

Halifax, primo approdo nel nord America, quarta tappa della campagna estiva di Nave Amerigo Vespucci. Capitale della Nuova Scozia, una baia naturale affacciata sull'Atlantico. In passato, la soglia d'ingresso per gli emigranti europei verso il nuovo mondo. Profondamente legata al mare dalle sue origini: qui giunse per primo il navigatore veneziano Giovanni Caboto, aprendo di fatto la strada al colonialismo anglosassone. La Signora dei Mari omaggia la città e alla città porta l'appartenenza alla Militare Militare, ricevendo il riconoscimento nell'orgoglio dei tanti italiani all'estero – migliaia i visitatori sulla darsena storica. A questi valori il riferimento del ministro consigliere d'ambasciata a Ottawa, Fabrizio Nava, ricevuto a bordo, sul cassero, dall'equipaggio schierato. Nella visita in città anche un fuoriprogramma, dedicato dalla banda della Royal Canadian Navy nel nome della collaborazione tra le due Marine. Nave Vespucci incontra il Canada nel pieno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della fondazione della Confederazione. In navigazione lungo il fiume San Lorenzo, il 21 giugno l'attracco a Montreal. Ultima tappa canadese sarà Quebec City; e da lì, nuova rotta verso gli Stati Uniti.



AS