Iniziano domani le prove di maturità sul Titano

Al via domani gli esami di Maturità per gli studenti del Titano. Saranno in tutto 119 i ragazzi e le ragazze nella prova più impegnativa della loro carriera scolastica: 18 frequentano il Liceo Classico, 33 il linguistico, 40 lo scientifico e 28 l'economico aziendale. Domani si inizia con lo scritto di italiano, uguale per tutti, venerdì si procederà con la seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo. Il calendario degli scritti si completerà il 26 giugno con la prova multidisciplinare. Dal 30 giugno inizieranno le prove orali.