Parigi: l’attentatore era segnalato dal 2013

All'indomani delle elezioni legislative, Parigi è ripiombata nella paura di un nuovo attentato terroristico. Adan Lofti Djaziri, un 31enne francese si è schiantato volontariamente con la sua auto contro un furgone della Gendarmeria di pattuglia sugli Champs-Elysées. Secondo una prima versione del Parisien, dopo l'urto i militari sono scesi e hanno cercato di estrarre l'aggressore incosciente dall'abitacolo in fiamme ma l'uomo è morto ugualmente qualche minuto dopo per gravi lesioni. Secondo fonti di polizia, ad appiccare il fuoco all'interno della Megane è stato l'uomo stesso.



Djaziri era noto ai servizi tunisini che lo avevano segnalato agli omologhi francesi nel 2013. Lo rivelano alcuni media locali precisando che Lotfi tornava spesso in Tunisia dove era solito frequentare ambienti estremisti islamici, in particolare, il gruppo dichiarato terroristico dalle autorità tunisine, Ansar Al Sharia.