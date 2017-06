Piano strategico del turismo: quest'anno l'Italia punta sui borghi

Il ministro Franceschini annuncia l'arrivo dei regolatori di afflussi per evitare pericolosi sovraffollamenti

Alla Farnesina presentato il piano strategico del turismo, che vuole valorizzare l'Italia meno conosciuta. Questo sarà l'anno dei borghi, il 2018 invece l'anno del cibo italiano.



C'è un'Italia che tutti conoscono, recita lo spot “Italia Paese per Viaggiatori” realizzato da Pappi Corsicato, quella visitata da milioni di persone. E poi c'è l'Italia ancora da scoprire, quella che il piano strategico del turismo, presentato alla Farnesina, vorrebbe far conoscere e valorizzare. Questo sarà l'anno dei borghi, il 2018 del cibo italiano. L'Italia, ha subito detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, è una superpotenza in fatto di bellezza.

Invitati anche tutti i rappresentanti diplomatici accreditati in Italia, c'era anche l'ambasciatrice di San Marino Daniela Rotondaro. Il turismo, dice il ministro Dario Franceschini, è anche un modo per combattere la paura del “diverso”.

Nelle città ad altissima densità turistica arriveranno i regolatori di afflussi, annuncia, previa intesa con le amministrazioni comunali.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Angelino Alfano ministro degli Esteri, e a Dario Franceschini ministro Turismo e Beni Culturali