Sabrina sulla Grande Duna: il Concordia di Borgo si emoziona



Sabrina ce l'ha fatta anche questa volta. Lei e la sua incredibile storia sono riusciti prima a riempire il Cinema Concordia di Borgo, poi a farlo emozionare. Perché è veramente impossibile trattenere le lacrime nel vedere la forza di questa ragazza che dal 2 aprile 2011 ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Dopo un incidente aereo, Sabrina ha infatti dovuto lottare per sopravvivere, per tornare alla quotidianità e per coronare il suo sogno: quello di scalare la Grande Duna nel deserto del Sahara.



Un grande traguardo raggiunto con le unghie e con i denti, passo dopo passo, mentre i piedi affondavano nella sabbia, durante una tempesta che avrebbe fatto desistere chiunque. Ma non Sabrina che - assieme alla sorella Alessia, l'amico Daniele e gli organizzatori del Sahara Experience “Ascolta il silenzio”, Sarah Agnolon e Giuseppe Rutigliano – ha toccato quella vetta così agognata. Impossibile non commuoversi.



Nella serata del Concordia, il video – costellato da pezzi rock di AC/DC, Guns 'n Roses, Jhonny Cash - è stato infatti più di un volta interrotto dagli applausi dei presenti. Più di una lacrima è stata versata. La forza della vita ha avuto ancora una volta la meglio. Al termine della proiezione, i protagonisti dell'avventura sono saliti sul palco. Sabrina, con un altro segno di altruismo, ha voluto sottolineare che la serata era dedicata alla Fondazione Centro Anch’io per il Progetto Chiavi di Casa, finalizzato alla vita indipendente delle persone con disabilità. Solo ieri sono stati raccolti 2.100 euro. Sabrina ce l'ha fatta anche questa volta.



Filippo Mariotti