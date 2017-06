Iniziano oggi le prove di maturità

Al via questa mattina gli esami di Maturità per gli studenti del Titano. 119 studenti affrontano la prima prova scritta: 18 frequentano il Liceo Classico, 33 il linguistico, 40 lo scientifico e 28 l'economico aziendale. Si inizia con lo scritto di italiano, uguale per tutti, venerdì si procederà con la seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo. Il calendario degli scritti si completerà il 26 giugno con la prova multidisciplinare. Dal 30 giugno inizieranno le prove orali.

In Italia le ragazze e i ragazzi che sono impegnati nell'esame di Maturità sono oltre 500 mila (489.168 interni e 16.518 esterni), 12.691 le commissioni per 25.256 classi coinvolte. Per gli studenti il solito ventaglio di scelte: analisi del testo, redazione di un articolo di giornale/saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale. Sei le ore a disposizione per lo svolgimento della prima prova scritta, che vede "il progresso" al centro del tema di attualità proposto ai maturandi 2017. La traccia parte da una citazione di Edoardo Boncinelli ("Per migliorarci serve una mutazione").

"Disastri e ricostruzione" è una delle tracce proposte per il primo scritto di Italiano, insieme a "robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro, il miracolo economico italiano con citazioni da Bevilacqua e Ginsborg per il tema storico, e immagini di quadri di William Turner e Giuseppe Pellizza da Volpedo nei documenti per il saggio in ambito artistico-letterario "la natura tra minaccia e idillio nell'arte e nella letteratura". Tra gli allegati anche versi di Pascoli.