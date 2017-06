Yoga Day 2017: celebrazioni e tentativo di record Guinness

In India a guidare le celebrazioni per la Giornata mondiale dello Yoga, istituita dall'Onu due anni fa, è il primo ministro Narendra Modi.

In un discorso rivolto alle circa 45.000 persone convenute sulla spianata Ramabai Amedkar Sthal di Lucknow, capitale dell'Uttar Pradesh, il premier indiano ha sottolineato l'importanza dello yoga come elemento di collegamento per la collettività globale.

"Ci sono molti Paesi - ha detto il premier - che non conoscono che lingua parliamo e sono all'oscuro della nostra cultura e tradizioni, ma anche loro praticano lo yoga. Proprio nello stesso modo in cui collega la mente con l'anima, questa pratica sta svolgendo un ruolo importante di connettività nel mondo"

Fra le manifestazioni previste per la giornata in tutta l'India, la più importante è il tentativo di ottenere un Record Guinness dei primati radunando 400.000 persone in un'unica pratica di yoga.