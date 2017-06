Dipendenti Asset: "Ci dissociamo da chi fa trapelare documenti riservati e da chi li pubblica"

La maggioranza dei dipendenti di Asset Banca in Liquidazione Coatta Amministrativa, con una nota, si dissociano "da chi fa trapelare documenti riservati in violazione del segreto bancario e da chi li pubblica senza le dovute autorizzazioni. La nostra unica preoccupazione - sottolineano - è rivolta al passaggio che dovrà compiersi nel più breve tempo possibile a salvaguardia della clientela e dei nostri posti di lavoro, senza alimentare polemiche ed incertezze che non giovano a nessuno. Stigmatizziamo apertamente - concludono - chi pubblica documenti riservati e chi li preleva in maniera non corretta dall'istituto".