"Enterococchi intestinali oltre i limiti": tuffi vietati in un tratto di mare a Riccione

Tuffi vietati nella zona centrale di Riccione. E' stato esposto su disposizione del Commissario prefettizio il divieto di balneazione nelle acque antistanti il molo del porto canale di Riccione coinvolgendo in questo, alcune zone balneari molto frequentate. Il provvedimento è stato preso a seguito delle analisi effettuate dal personale dell'Arpae dell'Emilia Romagna. I prelievi evidenziato valori non conformi per il parametro “Enterococchi intestinali” (474 contro un valore ammesso di 10 MPN/100 ml).