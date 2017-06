Incendi boschivi: allerta dalla Protezione Civile sammarinese

Il Servizio di Protezione Civile di San Marino, in una nota, invita a tenera alto il livello di attenzione per qual che riguarda la possibilità di incedi boschivi. “Sebbene ufficialmente l'estate inizi solo oggi già da tempo tutto il territorio è invaso da un fronte di aria calda – scrivono -che solleva la problematica legata al rischio di incendi boschivi. Il deficit idrico che ha caratterizzato i primi mesi del 2017 - ricorda ancora Berardi - e che ancora sta attanagliando il territorio unito alle alte temperature già di questi giorni rappresentano un grande pericolo”. La protezione civile ricorda, in caso di incendio, di chiare i numeri 115 o 0549 887777



