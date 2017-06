Polo Lusso: cantieri in corso per lo spostamento della strada di via Fondo Ausa

Dovrebbe mancare circa un anno alla conclusione del progetto "The Market" ma probabilmente si potrebbe accumulare qualche mese di ritardo. Si sta lavorando in via Fondo Ausa per lo spostamento della strada e dei sottoservizi a carico degli investitori come previsto da convenzione.

Cantieri aperti anche nei due parcheggi della Eccellentissima Camera, una volta terminati saranno ad uso pubblico, non solo per il centro commerciale ma anche per le attività che potrebbero nascere in zona dopo la variante già approvata.

Era il 7 novembre 2016 quando è stata posata la prima pietra. Vanno intanto avanti le opere sulle infrastrutture viarie mentre la pratica edilizia per la realizzazione dell'edificio il Gruppo Borletti l'ha consegnata la scorsa settimana.

Le sagome sono quelle già note con negozi all'aperto collegati da un percorso in leggera salita che segue l'andamento del terreno. Le istituzioni e le imprese del settore attendono a breve anche di conoscere l'esito dell'appalto. L'accordo prevedeva la preferenza per aziende sammarinesi a parità di termini e condizioni e che il coinvolgimento dei subappaltatori del Titano fosse uno dei criteri previsti nella scelta del capocomessa.

Un comunicato degli investitori sottolinea che: "a conclusione della prima fase, prevista per l’estate del 2018, saranno aperti i primi 80 negozi e 6 spazi per la ristorazione che necessiteranno complessivamente dell’assunzione di circa 500 risorse".

"Stiamo portando avanti con il governo, il Centro di formazione ed il Centro Confucio una serie di corsi di formazione L’obiettivo è la creazione di un bacino di persone formate e professionalmente competenti che possano partecipare al processo di selezione del personale che sarà svolto da parte dei brand nel corso delle diverse fasi di sviluppo - precisa Stefania Lazzari presidente di The Market - si stima che entro la fine del 2021 saranno assunti, a pieno regime, circa 750

dipendenti. Uno dei nostri interessi sarà valorizzare la Smac Card ed essere un promotore di rilancio di questo circuito fiscale. Sono previsti incontri con i funzionari pubblici la prossima settimana".



VA