Turismo: al Kursaal summit di economisti del turismo

VI Conferenza Internazionale dell’Associazione per gli Economisti del Turismo

A San Marino la più importante comunità di economisti del turismo per parlare delle politiche dei microstati. La Repubblica ha supportato l’iniziativa promossa dal Centro Studi Avanzati sul Turismo (CAST) dell’Università degli Studi di Bologna, ed ha presentato il caso di studio che illustra l'esperienza sammarinese. Il summit, giunto al suo sesto anniversario, riunisce 160 ricercatori provenienti da tutto il mondo per un confronto sull’impatto dell’attività e della domanda turistica nell’economia dei paesi, con particolare attenzione agli aspetti che la definiscono o che la inibiscono, come l’offerta culturale, la competitività, le crisi economiche e geo-politiche in atto, la sostenibilità ambientale e l’innovazione. Nel video l'intervista a Paolo Figini del Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna e nel comitato di organizzazione dell'evento.



VA