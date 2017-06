23 giugno 1868: brevettata la prima macchina da scrivere

Il 23 giugno 1868 Christopher Latham Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevettò la sua Typewriting machine (macchina da scrivere). Sholes, con l'aiuto dello stampatore Samuel W. Soule e del meccanico Carlos S. Glidden, riprese un progetto di Henry Mill del 1714 e ne migliorò alcuni meccanismi. In particolare, dispose le lettere sulla tastiera in una sequenza tale da limitare il blocco dei martelletti durante la scrittura. Questa disposizione venne chiamata QWERTY, dalle prime lettere nella parte sinistra della tastiera, ed è ancora utilizzata nei PC moderni. Dopo alcuni tentativi falliti di commercializzazione, il brevetto venne rilevato nel 1873 dalla E. Remington & Sons che cambiò il nome alla macchina in Remington No.1 e riuscì a farne un prodotto di successo.