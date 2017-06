Caldo: emergenza idrica in E-R, a San Marino si rispettino norme

Stato di emergenza a Parma e Piacenza, il Cdm ha deciso lo stato di emergenza nel territorio delle due province. Situazione critica anche in Toscana. La crisi idrica dall'autunno 2016 ha già provocato danni a coltivazioni e allevamenti per quasi un miliardo di euro.

Sull'emergenza idrica in atto interviene anche l'Apas che chiede il rispetto delle norme per la tutela immediata dei corsi d’acqua in Repubblica.

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali si dice preoccupata per il continuo andirivieni di furgoni e trattori recanti cisterne per il prelievo d’acqua a scopo privato.