Rimini GDF: bilancio dei primi 5 mesi dell'anno, 17 evasori totali

In particolare la Gdf ha scoperto 12 società completamente sconosciute al Fisco che gestiscono 10 hotel in Riviera senza mai dichiarare nulla, a fronte di 9 milioni di incassi non dichiarati. In totale la base imponibile netta non dichiarata è di 12 milio

Lotta all'evasione, elusione e frodi fiscali ma anche tutela della spesa pubblica e contrasto alla criminalità economico finanziaria. Arriva il bilancio dei primi 5 mesi delle Fiamme Gialle di Rimini. Forte la collaborazione con San Marino. Nel contrasto alle frodi transnazionali è stata completata quest'anno l'attività “Mercurio Web” che ha coinvolto anche le autorità del Titano ed ha portato a scoprire la estero vestizione di due società operanti nel settore del commercio online di prodotti elettronici.

Ma torniamo in provincia di Rimini dove sono 17 gli evasori totali. Nove di questi gestiscono alberghi o discoteche. Sono inoltre emersi incassi in nero per oltre 20 milioni di euro.

La Finanza ha eseguito 93 interventi di polizia tributaria, controlli che hanno portato alla denuncia di 16 persone per reati fiscali. Disponibilità patrimoniali e finanziarie sono state sequestrate per oltre 3,6 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro per equivalente ammontano a 24 milioni di euro.

Tra gennaio e maggio 2017, la Guardia di Finanza di Rimini è stata destinataria di 114 deleghe di indagine su ipotesi di reato riguardanti usura, riciclaggio, contraffazione, reati societari, fallimentari e contro il patrimonio. Oltre sessanta i controlli eseguiti nei Money Transfer, con identificazione di 215 persone. Gli accertamenti patrimoniali effettuati su 25 persone fisiche e 22 persone giuridiche hanno permesso di sottrarre alla criminalità organizzata beni già sottoposti a confisca del valore di 10,5 milioni di euro.

Intensa l'attività contro gli sprechi nella spesa pubblica: l'operazione "Free Code" ha portato ad un sequestro preventivo di oltre 6 milioni di euro nei confronti di un ospedale privato della provincia di Rimini per il reato di truffa aggravata ai danni dello stato. Undici le irregolarità scoperte in materia di prestazioni sociali agevolate. Dieci "furbetti" dell'assegno sono così finiti nei guai: uno segnalato all'autorità giudiziaria e nove soggetti a sanzioni amministrative. Nel complesso sono stati percepiti indebitamente 12.000 euro di contributi.



