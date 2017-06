A Roma presentato il Meeting 2017: si parte con Paolo Gentiloni il 20 agosto

Alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto la XXXVIII edizione: si parlerà di sicurezza, scuola, industria e di immigrazione

Dal 20 al 26 agosto, nei padiglioni della Fiera di Rimini, la XXXVIII edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. La presentazione a Roma.



Alla Pinacoteca del Tesoriere di Roma il Meeting presenta la sua nuova edizione, con un tema tratto dal Faust di Goethe, “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”.

Ma quale tipo di eredità abbiamo effettivamente ricevuto?

Intervenuto anche il ministro degli Esteri Angelino Alfano, che sarà protagonista, assieme al segretario generale della Nato, per la prima volta al Meeting, Jens Stoltenberg, di un incontro il 24 agosto su difesa e pace nel mondo.

Ma ad aprire la settimana di incontri sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni; sabato 26, interverrà il segretario di Stato Pietro Parolin.

Si parlerà molto anche di scuola, di industria 4.0 con l'intervento del ministro Calenda, e di “Nuovi italiani, Nuovi europei”, uno dei temi di maggiore attualità, quello dei figli degli immigrati nati in Italia. Il modo per riguadagnare l’eredità ricevuta dei padri, ha detto Antonio Spadaro, è la libertà. E dove c'è libertà, c'è inquietudine.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Emilia Guarnieri presidente Fondazione Meeting; Antonio Spadaro direttore de “La Civiltà Cattolica”